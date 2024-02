Ilary Blasi, spuntano nuove accuse per Francesco Totti

Francesco Totti spende di più al casinò che per i suoi figli? Arrivano delle nuove accuse.

Ilary Blasi vs Francesco Totti

Si parla ancora della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra le varie accuse, come sappiamo, sono spuntate anche quelle che riguardano il denaro. Se Totti vorrebbe diminuire l’assegno di mantenimento richiesto dalla Blasi, la conduttrice starebbe puntando molto proprio sulla questione soldi, così come si legge su La Verità.

Blasi, Totti e i soldi

Da quanto si apprende l’ex capitano della Roma passa mensilmente 12mila e 500 a cui vanno aggiunti altri 40mila euro annuali per i tre figli. Come già era emerso in passato, Ilary era venuta a conoscenza del fatto che Francesco Totti avrebbe speso molto denaro al casinò. Soldi che, pare, siano di molto superiori agli importi che l’uomo che trasferisce ai figli.

Il denaro del casinò

Sembra che Totti possa aver speso una somma superiore a 3 milioni di euro per giocare al casinò. Ad essere precisi si parla di 1324000 euro.

Gli avvocati di Ilary Blasi hanno quindi spiegato che: