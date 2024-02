Ilary Blasi è a Disneyland

Ilary Blasi si trova a Disneyland! La nota conduttrice tv è volata fino a Parigi insieme alle figlie Chanel ed Isabel avute dall’ormai ex marito Francesco Totti. Ilary sta documentando tutto direttamente sul suo profilo Instagram. Nelle story, infatti, si possono vedere le immagini del luogo magico da favole, in cui le figlie si stanno divertendo insieme alla loro mamma.

Blasi a Disneyland senza Totti

I fan avranno sicuramente fatto caso che era da un po’ di tempo che Ilary Blasi non tornava a Disneyland. L’ultima volta che ci era stata, era ancora con Totti. Infatti, ricorderete una foto formato famiglia del settembre del 2021 in cui i due erano ancora una coppia e nessuno mai si sarebbe immaginato che un giorno si sarebbero separati nel modo che ormai tutti conosciamo. Anche se, pare, già quando Francesco ed Ilary erano stati in vacanza a Parigi, c’erano alcuni problemi all’interno del loro matrimonio.

La vacanza di Ilary Blasi

Fatto sta che Ilary Blasi ha deciso di concedersi delle giornate al parco divertimenti insieme alle sole figlie femmine, con un viaggio che è stato a lei fornito, come ha specificato nelle varie storie pubblicate sul suo profilo Instagram.