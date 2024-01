Ilary Blasi si è sbilanciata su Francesco Totti, dicendosi disposta ad avere un rapporto con lui. Non solo, lo inviterebbe anche a cena. Queste dichiarazioni annunciano un ritorno di fiamma? La conduttrice non ha alcun dubbio, forse.

Dopo il documentario Unica, Ilary Blasi si prepara all’uscita del libro Che Stupida. L’autobiografia ripercorre la storia d’amore con Francesco Totti e promette di essere una nuova bomba. Nonostante ciò, la conduttrice si è detta disposta ad avere un rapporto con l’ex marito. Non solo, lo inviterebbe anche a cena. Intervistata da Sette, magazine del Corriere della Sera, Ilary ha dichiarato:

Parlando dell’ipotetica cena con Totti, che appare come un vero e proprio invito, Ilary ha dichiarato:

“Che farei a cena con lui? Parlerei del più e del meno, magari è anche buffo alla fine, boh. Bisogna prenderla un po’ così… altrimenti diventa tutto troppo serio per i miei gusti. Cosa mi risponderebbe se gli scrivessi via messaggio questo invito a cena? Non lo so, qualcosa risponderebbe . In qualche modo saremo sempre legati, tanto vale renderlo semplice. Io il primo passo credo di averlo fatto. Se c’è ancora amore ? Ma quello c’è. In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita”.

Infine, Ilary Blasi si è sbilanciata su un eventuale ritorno di fiamma. Ha dichiarato:

“In tanti tifano perché torniamo assieme? Sì, lo so, ma no, non credo sia possibile. Non credo, perché credo che quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa: credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto”.