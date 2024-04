L’oroscopo conta tantissimi appassionati, che ogni settimana scrutano le previsioni del proprio segno alla ricerca di indizi per capire come andranno le cose in amore, lavoro, salute e fortuna. E se è vero che “meglio essere fortunati che ricchi”, quest’ultimo campo è quello che interessa di più, vediamo dunque quali saranno i segni baciati dalla fortuna, in questa prima settimana di maggio.

Oroscopo: le novità per l’inizio di maggio 2024

L’oroscopo per la settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio 2023 è ricco di novità.

Alcuni segni saranno particolarmente fortunati e inizieranno il nuovo mese con una spinta in più, fra l’altro ci saranno die cambiamenti importanti, infatti Venere entra in Toro e Marte in Ariete, questo significa che i segni di terra saranno più dolci e amorosi, con il favore di Venere.

Invece, quelli di fuoco saranno appunto focosi. Vediamo nel dettaglio la classifica.

Oroscopo: la classifica dei segni più fortunati di maggio 2024

Partendo dal fondo delle previsioni zodiacali, i segni meno fortunati sono: Scorpione, Bilancia e Cancro.

Risalendo troviamo l’Acquario, il Capricorno e il Leone, che non stanno vivendo un periodo particolarmente bello, anzi sono abbastanza nervosi.

Ancora, abbiamo la Vergine, i Pesci e i Gemelli, che vivranno un po’ di tranquillità in amore dopo periodi turbolenti, inoltre ritroveranno tanta voglia di fare con questo maggio alle porte.

Sul podio dei segni fortunati ed energici di maggio, ci sono Sagittario, Ariete e Toro, questo primo in classifica.

Venere arriva proprio nel Toro e i nati sotto questo segno sentiranno la vita sorridere sotto tanti unti di vista.