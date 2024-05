Eurovision 2024, per Israele fischi anche durante la finale: le proteste fuor...

Eden Golan, la cantante israeliana, era stata fischiata durante la seconda semifinale del concorso: dissenso anche in finale

Israele ha incassato fischi anche durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2024.

Eden Golan e l’esibizione finale

La 20enne in gara si è esibita con Hurricane, ma durante la performance si è avvertiva la tensione alla Malmo Arena: valanga di fischi che sono arrivati alla cantante Eden Golan, in parte coperti da alcuni applausi.

La canzone in gara, Hurricane, è una versione modificata della canzone originale presentata da Israele, dal titolo October Rain, di cui il testo faceva riferimento alla guerra tra Hamas e Israele

Le proteste per la presenza di Israele nella competizione dell’Eurovision

La sua partecipazione alla kermesse è stata oggetto di polemiche, sin dal giorno in cui è stata annunciata: la cantante israeliana, infatti, non è stata fischiata soltanto in finale, ma anche nella seconda semifinale quando il pubblico ha gridato “Palestina libera“.

Fuori dalla Malmo Arena, tante sono state le proteste pro-Gaza. Le forze dell’ordine hanno allontanato i manifestanti pro-Palestina che si stavano vicinando alla Malmo Arena. Diversi attivisti, tra i quali presente anche Greta Thunberg, successivamente arrestata dalla polizia svedese, sono stati allontanati con la forza, e fatti spostare in un’area a circa duecento metri dalla sede della competizione.

I giornalisti durante l’esibizione di Eden Golan

Durante l’esibizione di Eden Golan, molti dei giornalisti presenti alla Malmö Arena hanno lasciato la sala stampa, con l’esibizione della cantante che è stata applaudita solamente dai giornalisti israeliani presenti.