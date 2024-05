La portavoce della Norvegia all’Eurovision Song Contest 2024 ha deciso di ritirarsi prima della finale. La cantante, di origini italiane, ha denunciato il genocidio in corso a Gaza.

Alessandra Mele si ritira dall’Eurovision Song Contest

Con un messaggio condiviso sui suoi profili social, Alessandra Mele, di origine italiana e portavoce della Norvegia, ha annunciato che si ritira dall’Eurovision Song Contest prima della finale. La cantante ha denunciato il genocidio in corso a Gaza.

“Stasera avrei dovuto assegnare i punti della Norvegia durante la finale dell’Eurovision. Nonostante sia grata che mi sia stata data l’opportunità di farlo ho deciso di ritirarmi” ha spiegato ai suoi follower.

Eurovision, il ritiro di Alessandra Mele: “C’è un genocidio in corso”

“C’è un genocidio in corso e vi chiedo, per favore, di aprire gli occhi e aprire i cuori. Lasciate che l’amore vi guidi verso la verità: è davanti a voi. Free Palestine” ha scritto la cantante 21enne, motivando la sua decisione. Questa edizione era stata anticipata da diverse proteste sul testo presentato dalla rappresentante israeliana Eden Golan e sono state anche organizzate diverse manifestazioni nella città in cui si tiene l’Eurovision.