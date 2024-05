Questa sera, 11 maggio, la finale dell’Eurovision Song Contest 2024: dopo due serate semifinali è il momento di capire chi si aggiudicherà la vittoria di questa competizione.

Dove vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2024

Come le precedenti serate, la finale sarà trasmessa in diretta sulla Rai: il collegamento inizia alle 20,35, ma è alle 21,15 circa che partirà lo spettacolo, mentre l’orario di chiusura è previsto per l’1 di notte circa.

L’appuntamento è live in prima serata su Rai1, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

La scaletta della finale

L’ordine in cui si esibiranno i 26 concorrenti, sarà il seguente:

1. 🇸🇪 Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable

2. 🇺🇦 Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. 🇩🇪 Germania | ISAAK – Always On The Run

4. 🇱🇺 Lussemburgo | TALI – Fighter

5. 🇳🇱 Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa

6. 🇮🇱 Israele | Eden Golan – Hurricane

7. 🇱🇹 Lituania | Silvester Belt – Luktelk

8. 🇪🇸 Spagna | Nebulossa – ZORRA

9. 🇪🇪 Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. 🇮🇪 Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue

11. 🇱🇻 Lettonia | Dons – Hollow

12. 🇬🇷 Grecia | Marina Satti – ZARI

13. 🇬🇧 Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy

14. 🇳🇴 Norvegia | Gåte – Ulveham

15. 🇮🇹 Italia | Angelina Mango – La Noia

16. 🇷🇸 Serbia | TEYA DORA – RAMONDA

17. 🇫🇮 Finlandia | Windows95man – No Rules!

18. 🇵🇹 Portogallo | iolanda – Grito

19. 🇦🇲 Armenia | LADANIVA – Jako

20. 🇨🇾 Cipro | Silia Kapsis – Liar

21. 🇨🇭 Svizzera | Nemo – The Code

22. 🇸🇮 Slovenia | Raiven – Veronika

23. 🇭🇷 Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. 🇬🇪 Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

25. 🇫🇷 Francia | Slimane – Mon Amour

26. 🇦🇹 Austria | Kaleen – We Will Rave

Come si vota nella finale dell’Eurovision Song Contest

Dopo che nelle due semifinali ha votato solo il pubblico da casa di tutto il mondo, nella finale s’intreccerà il voto popolare con quello delle giurie nazionali.

Stasera non ci sono limitazioni di voto. Unico divieto, per regolamento, è votare per il proprio Paese: quindi noi non potremo votare Angelina Mango.

È possibile votare via sms e telefono. Il numero da comporre è 894 222, a cui far seguito il codice associato all’artista: il costo è 0,51 euro.

I favoriti della competizione

Dopo aver confermato i pronostici dei classificati per la finale di Eurovision 2024, gli esperti Sisal si concentrano sul vincente: i favoriti sono Croazia (2,00), Israele (2,75) e Svizzera (7,50).

Angelina Mango perde terreno: la vittoria per la vincitrice di Sanremo è al momento offerta a 16.