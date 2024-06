Lo staff di Temptation Island ha annunciato la prima coppia dell’edizione 2024. I fidanzati rispondono al nome di Siria e Matteo, ma già dal breve video di presentazione sono sorti alcuni dubbi. Perché i due non convincono?

Temptation Island 2024, perché Siria e Matteo non convincono?

Temptation Island 2024 sta scaldando i motori. Lo staff del programma delle tentazioni ha annunciato la prima coppia, formata da Siria Pingo e Matteo Vitale. La clip di presentazione, diffusa sia in televisione che sui social, ha fatto subito sorgere alcuni dubbi ai telespettatori. Lei ha dichiarato:

“Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi”.

Siria e Matteo perché partecipano a Temptation Island?

Dal canto suo, Matteo ha dichiarato:

“Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me“.

Lei ha aggiunto: “Tra noi va tutto bene“. Le loro dichiarazioni hanno fatto sorgere diversi dubbi. Innanzitutto, se vanno d’amore e d’accordo perché hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2024?

Temptation Island: cosa non convince di Siria e Matteo?

I telespettatori sono subito andati a scandagliare i profili social della prima coppia di Temptation Island 2024 e i dubbi sono aumentati. Soltanto lo scorso febbraio, Siria scriveva su Facebook: “Cerco ragazzo che non segua 1899 femmine al secondo su Instagram comm a nu rattus“. Qualche giorno prima, la ragazza aveva mostrato un’immagine di Spongebob abbracciato al nulla. A didascalia aveva aggiunto: “Io e le persone che mi hanno detto che sarebbero rimaste con me”. Ovviamente, questi sono solo alcuni post, ma si potrebbe andare avanti ancora per molto. Una cosa, a questo punto, è certa: tra Siria e Matteo non va tutto bene.