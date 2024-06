Vacanze in barca per Belen Rodriguez: l’estate inizia in topless

Belen Rodriguez, vacanze in barca: l'estate inizia in topless

Belen Rodriguez, vacanze in barca: l'estate inizia in topless

Le vacanze estive di Belen Rodriguez sono iniziate da diverse settimane. La showgirl ha trascorso qualche giorno in Andalusia con la sorella Cecilia per il suo addio al nubilato e ora si è concessa una piccola pausa rilassante in barca. Secondo i rumors potrebbe trovarsi in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Angelo Edoardo Galvani, ma per il momento non si è ancora sbilanciata. Nelle foto si è mostrata sola, con un microbikini e anche in topless mentre prende il sole, infiammando i social network. Non è la prima volta che la showgirl argentina mostra il suo corpo statuario e incanta i suoi follower con la sua bellezza.

Belen Rodriguez ha lasciato Milano per concedersi una pausa rilassante in una meta top secret, in barca. La showgirl si è dedicata alla tintarella e lo ha fatto in topless, lasciandosi fotografare sul lettino mentre prende il sole. Ha condiviso questo scatto molto sensuale sui social network, anche se ha deciso di censurarsi con l’emoticon di una stellina sul seno.

Belen si è anche mostrata sulla prua di una barca con un nuovo bikini, un modello con slip multicolor e micro top viola usato al posto del reggiseno. Il viso completamente struccato, i capelli legati in una coda e un bellissimo sorriso, per dare il benvenuto all’estate.