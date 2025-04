Tragedia in casa: bimbo muore schiacciato da uno specchio

Incidente fatale in casa: bimbo muore schiacciato da uno specchio

Un incidente domestico in Idaho ha tragicamente causato la morte di un bambino di meno di due anni, schiacciato da uno specchio.

Un tragico incidente in Idaho ha tolto la vita a un bimbo di nome Reed, di meno di due anni, a causa di uno specchio che i suoi genitori non avrebbero mai considerato pericoloso. Lindsay e Eric, devastati dalla morte, hanno deciso di condividere la loro storia sui social per avvertire gli altri genitori dei pericoli inaspettati che possono nascondersi nelle proprie case. Un gesto di coraggio che mira a sensibilizzare sulla sicurezza domestica.

La decisione dei genitori del bimbo morto tragicamente

I genitori di Reed hanno preso la decisione di donare gli organi del piccolo, sperando così di salvare altre vite. Lindsay ha espresso su Facebook il suo profondo dolore per la perdita, ammettendo di non trovare parole per descrivere la tristezza.

“Ringraziamo tutti per il supporto e rimarremmo di più in ospedale nell’attesa della conclusione del processo di esportazione degli organi, siccome ci vorrà qualche giorno. Speriamo che Reed diventi l’eroe anche di altri bambini“.

Molti genitori non immaginano che nella cameretta dei propri figli possano esserci pericoli nascosti. Lindsay Dewey, prima di quella tragedia, pensava che tutto fosse sicuro. Ma un giorno, mentre preparava la cena, ha sentito un rumore di vetri rotti. Correndo in stanza di Reed, il suo bimbo di 22 mesi, lo ha trovato privo di sensi, coperto di sangue e circondato da frammenti di specchio. Il piccolo stava giocando con una ventosa, quando lo specchio è crollato su di lui, causando un trauma cranico fatale.

Lindsay ha spiegato che Reed non aveva mai giocato con lo specchio, che, tra l’altro, sembrava una struttura solida e ben fissata al muro.