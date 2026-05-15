Recupero salme alle Maldive: i fattori tecnici, ambientali e logistici da considerare

Il 15 maggio 2026 un’immersione in una grotta sommersa dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, si è trasformata in tragedia: cinque sub italiani hanno perso la vita a profondità stimate intorno ai 50-60 metri. Le autorità locali e la Procura di Roma, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre le operazioni di recupero sono rese complesse da condizioni meteo variabili e dalla conformazione dell’ambiente subacqueo.

Le persone coinvolte e il quadro istituzionale

Tra le vittime figurano Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri; il primo corpo recuperato è stato identificato come quello di Gianluca Benedetti. La Farnesina ha segnalato che altri venti italiani presenti all’escursione stanno bene, mentre il ministro degli Esteri ha annunciato che le ricerche sono state sospese temporaneamente a causa del maltempo.

Sul piano medico e tecnico sono arrivate offerte di collaborazione da enti specializzati come Dan Europe, disponibili a fornire personale e competenze specifiche per immersioni a grande profondità.

Elementi tecnici determinanti

La profondità raggiunta implica vincoli stringenti sull’equipaggiamento: non sono sufficienti le attrezzature da immersione ricreativa. Per scendere a 50-60 metri è comune l’uso di due bombole principali con stage di riserva e miscele calibrate; questo perché l’ossigeno può diventare tossico oltre certi limiti di pressione e la composizione dei gas deve essere adeguata alla quota subacquea.

Il rispetto delle tappe di decompressione diventa essenziale, così come la pianificazione delle riserve d’aria per il percorso di ingresso e per la stessa via di uscita dalla grotta.

Attrezzature e opzioni operative

Secondo operatori con esperienza alle Maldive, per un recupero sicuro si può lavorare con circuiti chiusi che permettono lunga autonomia o con configurazioni in circuito aperto basate su bi-bombola da 24 litri integrate da ulteriori bombole di supporto. L’approccio prevede squadre alternate: una prima squadra effettua la ricognizione e verifica la situazione, mentre una seconda si occupa del recupero vero e proprio. Per un’operazione del genere servono certificazioni specifiche e sommo rispetto delle procedure tecniche per evitare ulteriori incidenti.

Visibilità e configurazione della grotta

La caverna in questione è stata descritta come molto ampia, con un’imboccatura larga e decine di metri di penetrazione, comparabile a un campo da calcio in profondità. In questi ambienti la presenza di sedimento sabbioso è un fattore cruciale: basta il movimento di pinne o un’improvvisa corrente per sollevare pulviscolo, riducendo drasticamente la visibilità e rendendo difficile orientarsi. Questa condizione trasforma spazi apparentemente ampi in trappole dove il punto d’ingresso può diventare impossibile da individuare.

Sedimenti, correnti e rischio di disorientamento

Il sollevamento dei sedimenti può causare il cosiddetto zero visibility, impedendo di vedere anche le mani del compagno di immersione. In una grotta lunga dove si deve percorrere la stessa strada di ritorno, perdere l’orientamento assume valenza critica: se uno subacqueo subisce un malore o se il gruppo si separa, il sedimento può amplificare la confusione con esiti fatali. Per questo motivo vengono richieste squadre specializzate in speleologia subacquea per affrontare il recupero.

Ipotesi sulle cause e organizzazione del recupero

Sul fronte medico sono state indicate alcune possibili cause, tutte ancora da confermare dall’inchiesta: il primario rischio per immersioni a quelle quote è l’embolia gassosa, ma esperti come il responsabile della camera iperbarica Francesco Pugliese e la dottoressa Chiara Ferri hanno citato anche la possibilità di narcosi da azoto, che riduce lucidità e capacità operative. Al tempo stesso, Dan Europe ha offerto supporto tecnico e l’invio di subacquei certificati, pur nel rispetto delle decisioni delle autorità maldiviane.

Le operazioni sul campo richiederanno una logistica complessa: squadra di ricognizione, team di recupero dotati di circuiti chiusi o configurazioni bi-bombola, supporto in superficie e continui turni di alternanza per limitare il rischio di esaurimento. L’analogia con altre grandi operazioni in grotta sottolinea che solo specialisti in speleologia subacquea e una pianificazione millimetrica possono rendere praticabile un intervento che restituisca risposte ai familiari e alle autorità coinvolte.