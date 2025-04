Pomeriggio infausto quello di ieri lunedì 31 marzo quando un giovane di 16 anni è morto sotto il trattore con cui stava lavorando i campi. L’episodio è accaduto nel pisano, non si sanno ancora le cause dell’incidente ed i carabinieri stanno ancora indagando cercando di trovare elementi che possano ricostruire quanto accaduto.

Incidenti sul lavoro, una piaga senza fine

Gli incidenti sul lavoro stanno colpendo senza sosta il nostro paese, molto spesso questi episodi non vengono alla ribalta nazionale salvo i casi eclatanti e le morti bianche, così vengono definite passano in sordina.

Su questo problema è necessario intervenire creando corsi di formazione sia per il personale che lavora ma anche per gli imprenditori che molto spesso sottovalutano i rischi del lavoro.

Il rischio zero non esisterà mai ma se si lavora per rendere più consapevole il lavoratore e l’azienda dei pericoli la situazione può migliorare riducendo di molto le morti sul lavoro, spesso frutto di condizioni lavorative precarie.

Pisa, morto ragazzo di 16 anni sotto al trattore

L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, nell’azienda di famiglia dove il giovanissimo stava lavorando. A trovare il corpo senza vita il padre.

L’azienda si trovava a Chiecina paese tra le campagne di Montopoli in Valdarno e Palaia. Il giovane stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti è salito su una cunetta ed il trattore si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici ASL. Di seguito riportiamo il messaggio social della sindaca di Montopoli via Il fatto quotidiano – “Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità”.