Gli Usa intensificano la pressione su Cuba con misure alla venezuelana

Pubblicato: 15/05/2026 23:41. Negli ultimi giorni la relazione tra Usa e Cuba ha assunto toni più tesi: alle cronache sono finite operazioni aeree di sorveglianza, la visita a L’Avana del direttore della C.I.A. e ipotesi circolate sulla possibile incriminazione di Raúl Castro. Questi elementi, presi insieme, fanno pensare a una strategia coordinata dalla Casa Bianca che ricorda il cosiddetto playbook venezuelano, usato in passato per esercitare pressione politica ed economica in America Latina.

La scelta dei mezzi — diplomatici, legali e informativi — indica una volontà di agire su più fronti contemporaneamente. Non si tratta solo di annunci, ma di mosse concrete: aumenti dei sorvoli, incontri ai massimi livelli dell’intelligence e proposte di misure sul settore energetico. In termini pratici, tutto questo può tradursi in un avvicinamento al confine tra pressione strategica e escalation diplomatica, con possibili ripercussioni nella regione e sul mercato energetico.

Le azioni sul campo: sorvoli e intelligence

Negli ultimi giorni le autorità statunitensi hanno incrementato i voli di ricognizione nelle vicinanze dell’isola, una scelta che ha un duplice obiettivo: raccogliere informazioni e inviare un segnale politico. L’uso intensificato di asset aerei è spesso accompagnato da attività di intelligence sul terreno e da incontri tra dirigenti dei servizi; la recente presenza del direttore della C.I.A.

a Cuba rientra in questa logica e sottolinea l’importanza attribuita alla situazione dall’amministrazione americana.

Che cosa cerca l’intelligence

L’obiettivo dichiarato è la mappatura di reti, flussi e responsabilità: si tratta di identificare canali finanziari, collegamenti istituzionali e possibili violazioni del diritto internazionale. In termini tecnici, la raccolta di dati mira a costruire un quadro probatorio che possa sostenere azioni future, incluse le ipotesi di incriminazione individuale. Questo approccio combina strumenti di sorveglianza con analisi politico‑giuridiche per trasformare l’informazione in leva diplomatica.

Il ruolo delle misure economiche: l’ipotesi dell’embargo energetico

Tra le opzioni sul tavolo vi è la prospettiva di penalizzare il settore energetico cubano, un meccanismo che, se attuato, avrebbe impatti concreti sull’approvvigionamento e sull’economia locale. L’uso di sanzioni energetiche è una tattica nota per colpire la capacità operativa di uno Stato, ma comporta anche costi politici e umanitari che la comunità internazionale osserva con attenzione. In passato, simili politiche hanno avuto effetti duraturi e controversi nelle relazioni bilaterali.

Conseguenze pratiche e rischi

L’adozione di restrizioni sul settore energetico può accelerare il malessere sociale interno e spingere il paese verso alleanze alternative, trasformando la pressione esterna in un incentivo alla ricerca di supporto internazionale diverso da quello occidentale. Inoltre, misure di questo tipo richiedono un apparato normativo e operativo complesso per evitare impatti sui civili, rendendo la decisione non solo politica ma anche tecnica e legale.

Implicazioni legali e geopolitiche dell’incriminazione

La possibile incriminazione di una figura di rilievo come Raúl Castro è un’ipotesi che trascende il piano simbolico: comporterebbe valutazioni giuridiche internazionali e potrebbe innescare ricorsi, proteste e una forte risposta diplomatica. Legalmente, procedere con un’azione penale richiede prove robuste e procedure che rispettino i confini del diritto internazionale; politicamente, però, l’annuncio stesso di un’indagine può essere utilizzato come strumento di pressione, indipendentemente dall’esito giudiziario.

Effetto sul piano regionale

Una mossa di questo tipo non resterebbe confinata a Cuba: i Paesi vicini osservano con attenzione, valutando possibili scenari di destabilizzazione o, al contrario, di rafforzamento delle proprie posizioni. Il richiamo al modello Venezuela suggerisce che gli Usa stiano ricercando una strategia replicabile, ma ogni contesto nazionale ha dinamiche specifiche che possono produrre risultati imprevedibili sul piano diplomatico e nei mercati.

Possibili reazioni globali

Attori internazionali con interessi nella regione potrebbero reagire con condanne, misure compensative o offerte di supporto politico ed economico a Cuba. Le alleanze strategiche e le dipendenze energetiche giocano qui un ruolo cruciale: qualsiasi cambiamento nelle forniture o nelle relazioni commerciali può avere effetti a catena su partner lontani e vicini.

In sintesi, la combinazione di sorveglianza, attività di intelligence e la minaccia di sanzioni economiche compone una strategia multilivello che la Casa Bianca sembra disposta a sperimentare anche nel caso cubano. Resta da vedere se queste mosse si tradurranno in procedure legali concrete come l’eventuale incriminazione di Raúl Castro, e quali saranno le ricadute sulla stabilità regionale e sulle relazioni internazionali.