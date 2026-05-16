Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026

In questo numero: A Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del Presidente Mattarella Lega del Filo d’Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Presentato in Senato il ‘Consensus Paper sulla sanità partecipata’ di Altems e Ucb Al via ‘Capire la pancia’, il progetto di Sifac e Opella dedicato ai farmacisti Immunoterapico tislelizumab approvato da Aifa per cancro a esofago, stomaco e polmone Malattie rare, il popolo AISLA in marcia verso San Pietro: udienza privata con Papa Leone XIV Prosegue l’iter di rimborsabilità anticorpi monoclonali per Alzheimer Tumore seno metastatico, Pfizer lancia ‘La voce oltre la cura” per i bisogni invisibili delle pazienti A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Alla Fiera internazionale del libro di Torino “SSN 4.0.

Proposte per la rifondazione del sistema salute” di Fabrizio Pulvirenti, l’infettivologo sopravvissuto nel 2014 all’Ebola

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