Pioggia, vento, neve e tanto freddo. In diverse regioni d’Italia più che primavera sembra inverno. Ma, come sarò il meteo questo weekend? Le previsioni parlano di maltempo in arrivo. Ecco dove.

Maltempo sull’Italia: pioggia, neve, vento forte e freddo

Sarà un weekend, questo del 16 e 17 maggio, ancora all’insegna del maltempo in diverse zone d’Italia.

Oltre alla pioggia e al forte vento, a colpire è soprattutto il freddo, con temperature un pò ovunque ben al di sotto della media stagionale. Insomma, una primavera che sta tardando ad arrivare. Sugli Appennini ha addirittura nevicato. Ma quindi, come sarà il tempo questo fine settimana? Ecco le previsioni meteo aggiornate.

Maltempo sull’Italia, le previsioni meteo del weekend 16-17 maggio 2026

Come abbiamo visto una primavera che quest’anno tarda ad arrivare, con l’Italia sotto la morsa di freddo e maltempo. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo del weekend. Iniziamo da oggi, sabato 16 maggio: avremo maltempo sull’Emilia-Romagna e su gran parte del Centro-Sud, con forti piogge e temporali. Non si escludono nevicate intorno ai 1.500 metri.

Torna invece il sole su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Temperature sempre al di sotto delle medie stagionali. Per domenica 17 maggio ci sarà invece un leggero miglioramento un pò ovunque, con anche un aumento, seppur lieve, delle temperature.