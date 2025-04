Ieri, mercoledì 2 aprile, si è verificato un tragico incidente che ha visto lo schianto di ultraleggero, dove hanno perso la vita due persone, tra cui un poliziotto eroe. I due hanno trovato la morte a Isola del Cantone, dove l’ultraleggero biposto è caduto nel primo pomeriggio, dopo il decollo dal campo di volo di Mazze’ (Torino).

Ultraleggero si schianta a Isola del Cantone

Sul piano di volo ci sono ancora incertezze e per questo motivo sono in atto le indagini dei carabinieri. Sebbene le cause dell’incidente siano ancora da chiarire, secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci stato un malfunzionamento dell’ultraleggero. Ecco perché, secondo i carabinieri, il velivolo stava tentando un atterraggio di emergenza e sarebbe stato visto volare a bassa quota. Il pm di turno, Paola Calleri, ha aperto un fascicolo e verrà disposta una consulenza tecnica per meglio comprendere l’accaduto. L’ultraleggero partito dal campo volo di Mazzè, in provincia di Torino, era diretto a Sutri, in provincia di Viterbo.

Chi sono le vittime della tragedia

A perdere la vita sono stati Riccardo Muci, 38 anni e l’amico Giuseppe Gabbi, 64enne. Qualche anno fa Muci era stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché il 7 agosto 2018 aveva bloccato il traffico sul raccordo di Bologna a causa di un pericoloso incendio dovuto all’esplosione di un tir. Mattarella lo aveva nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il coraggio e l’altruismo – queste le motivazioni – con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio”. Quel giorno del 2018 Muci aveva salvato decine di persone rimanendo ustionato alla schiena.