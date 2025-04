Momenti di panico per Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, due ex concorrenti del Grande Fratello, che sono stati aggrediti e derubati mentre si trovavano a Trento, a casa di lei. Ecco il racconto del 25enne napoletano.

GF, paura per Alfonso e Chiara: derubati e aggrediti in casa

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, due ex concorrenti del GF, si trovano a casa di lei a Trento, quando sono stati vittime di una brutta disavventura. Mentre erano entrambi in bagno, due ladre, che probabilmente pensavano che nell’appartamento non ci fosse nessuno, hanno fatto irruzione. Chiara, quando è uscita dal bagno e le ha viste è stata aggredita da una di loro. Lo stesso Alfonso ha voluto raccontare su Instagram la terribile vicenda.

Con delle stories su Instagram, Alfonso D’Apice ha voluto raccontare quello che è successo a lui e a Chiara. Ecco le sue parole: “eravamo in casa, in bagno, quando Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare. Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara ha provato a bloccarle per le scale ma l’hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c’è stato un casino, colluttazioni. All’inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale. Alla fine una delle due è riuscita a scappare. Abbiamo chiamato i Carabinieri, sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma.” Alfonso ha poi aggiunto che sono riuscite a rubare una collana di suo padre e il portafoglio di Chiara.