GF, svelata la verità sui voti: perché Chiara Cainelli non è andata in finale

Chiara Cainelli in corsa per la finale del Grande Fratello, ma una brutta sorpresa è arrivata durante la puntata di ieri.

Ieri sera, lunedì 10 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, con Chiara Cainelli tra i concorrenti in lizza per accedere in finale. Tuttavia, per lei è arrivata una brutta sorpresa. Scopriamo insieme cosa è successo.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma è la terza finalista

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, Zeudi Di Palma ha conquistato il terzo posto in finale, con il 49,2% dei voti del pubblico. L’ex Miss Italia 2021 si è così guadagnata un posto per la finale del 31 marzo, accanto a Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. La sua elezione ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno espresso delusione per l’esito del televoto.

GF, perché Chiara Cainelli non è andata in finale: la verità sui voti

Chiara Cainelli, in corsa per la finale, ha ottenuto meno dell’1% dei voti al televoto, complice la mancanza del supporto delle fan di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, anche loro in gara per l’accesso alla finale.

Durante la puntata, Chiara ha avuto un acceso confronto con Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, accusata da quest’ultima di essere una “profumiera” e criticata per il suo atteggiamento arrogante. In seguito, la concorrente ha ricevuto una sorpresa: dopo aver ripercorso la sua vita, ha incontrato il fratello gemello Stefano, con cui ha un legame molto forte nonostante la separazione durante l’infanzia a causa del divorzio dei genitori.

Le brutte notizie per Chiara, però, non si sono fermate allo 0,95% dei voti: durante la puntata di ieri, è finita di nuovo in nomination insieme a Helena Prestes e Stefania Orlando. Giovedì 13 marzo, una delle tre dovrà lasciare definitivamente la Casa del GF.