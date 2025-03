Il Grande Fratello è sempre più vicino alla conclusione. Shaila Gatta, dopo aver perso il televoto contro Zeudi per il terzo posto da finalista, si è sfogata, spiegando come mai, secondo lei, ha perso il confronto con Miss Italia.

Grande Fratello, Shaila Gatta perde al televoto contro Zeudi

Nel corso della puntata di ieri, 10 marzo 2025, del Grande Fratello, a vincere il televoto per il terzo posto da finalista è stata Zeudi, che ha battuto Shaila Gatta con il 49,2% dei voti, contro il 22,83% dell’ex velina di “Striscia la Notizia“. Shaila è apparsa molto delusa dal risultato del televoto, tanto che poi si è sfogata con Lorenzo Spolverato, asserendo anche che, secondo lei, sarà proprio Zeudi a vincere questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Shaila, inoltre, ha anche spiegato il motivo per cui, sempre secondo lei, ha perso contro Zeudi.

“Ecco perché ho perso”, Shaila Gatta rompe il silenzio su Zeudi

Come detto è stata Zeudi ad assicurarsi, grazie al televoto, il terzo posto come finalista di questa edizione del Grande Fratello. Shaila, dopo la puntata, si è sfogata con Lorenzo e ha rivelato il motivo per cui, secondo lei, ha perso contro Miss Italia 2021. Ecco cosa ha detto l’ex velina: “La finale è un premio per dire “adesso calmati pure”. Però evidentemente io non devo calmarmi e il mio percorso è un altro. E quindi dato che sono sportiva e non mollo mai, perché io non mollo mai, so che io quel posto me lo merito, so quello che valgo. Perché non era il mio momento adesso? Perché il mio prezzo da pagare è che c’è chi mi ama e chi no, rispetto a chi magari è più grigio. Poi io mi sono messa in discussione e non ho sfumature. Perché non sono grigio, perché io sono il nero. O ti piace o non ti piace. Però io scelgo nella mia vita sempre la strada più difficile. E ti dico come mai sono nera. Perché con coraggio ho detto le cose e molto spesso quando ti esponi hai il rischio maggiore di piacere o no. Anche perché sono istintiva, a volte sono stata aggressiva, a volte uso parole abbastanza forti, ma sono tutte cose che ho anche ricevuto. Anzi, io ho ricevuto di peggio e mi è stato detto che facevo demagogia, capito? Ho ricevuto l’isolamento ed è andato tutto bene perché dell’altro lato c’era la vittima e io ero il carnefice. Tutta una serie di cose che ho subito in sei mesi. Infatti merito di essere premiata per questa cosa. Quindi da sportiva ti dico… è una sorta di fallimento, anzi, di caduta. Io la vivo come una caduta. Ma come sportiva mi rialzo e dico, “perché sentirsi meno o squalificati?”. E io so chi sono, so quanto valgo”.