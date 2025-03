Mediaset si sta già aggiornando in vista del biennio 2025/26. Grande incertezza per lo show iconico "Striscia La Notizia".

La televisione è un medium in continuo cambiamento e così devono essere anche i programmi che lo rendono un mezzo così apprezzato dal pubblico. Per questo motivo programmi storici che hanno segnato decenni di audience devono per forza rinnovarsi o rischiano di sparire dai palinsesti in favore di prodotti nuovi capaci di catturare un pubblico più ecclettico.

Mediaset, cambiamenti in vista per la stagione 2025/26

La casa del biscione, presieduta da Pier Silvio Berlusconi sta già ragionando sui palinsesti televisivi del 2025/26 che apriranno i battenti dal prossimo autunno. Il figlio di Silvio Berlusconi punta tutto su un grande rinnovamento dell’offerta.

In particolare una fascia dolente per la televisione milanese è quella che viene definita dell’ access prime time ovvero che anticipa i programmi in prima serata. Una delle fasce più cruciali per ciascuna delle grandi emittenti italiane poiché ingloba un bacino di pubblico davvero ampio.

Sulla tv generalista vi è il grande successo dello show “Affari Tuoi” che grazie alla conduzione di Stefano De Martino sta avendo un successo record. Serve quindi un approccio difensivo da parte di Mediaset.

Striscia La Notizia, sarà un addio?

Una delle idee che stanno prendendo corpo secondo il sito specializzato TvBlog e poi riportata anche da Leggo.it è legata alla chiusura di un programma iconico come Striscia La Notizia.

Lo show satirico ideato da Antonio Ricci ha avuto un pesante calo di ascolti e la fascia del pre-serata è cruciale di conseguenza si punta ad un cambiamento drastico.

Ecco quindi che si potrebbe andare a verificare lo spostamento del game show “La ruota della Fortuna” attualmente su Rete 4 nella fascia pre-cena su Canale 5 all’Access Prime Time. Le registrazioni della nuova edizione sono già cominciate. Non resta che attendere qualche mese per scoprire la verità.