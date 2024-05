Sul numero di ‘Chi’ in edicola domani Antonio Ricci rivela il proprio pensiero sulla giornalista e conduttrice Rai, Francesca Fagnani.

Antonio Ricci non ha dubbi sulla professionalità e bravura della conduttrice Francesca Fagnani:

C’è però un particolare che non è passato inosservato:

«Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo. La Fagnani indossa i gioielli senza citare il brand, perché non può, allora il brand, sui suoi canali, la ringrazia per averli indossati e lei mette ‘mi piace’. Ma non lo dico io, lo dice l’Ordine dei giornalisti: i giornalisti non possono fare pubblicità»