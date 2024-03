Tornata rotagonista di un importante show italiano come ‘Pechino Express‘, Maddalena Corvaglia ha avuto modo di parlare degli anni del suo debutto televisivo. L’iconica ex velina bionda ha fatto riferimento all’esordio a Striscia la Notizia e al rapporto che aveva con Antonio Ricci e Enzo Iacchetti.

Maddalena Corvaglia: il ricordo di Striscia la Notizia

“Le persone mi voglio bene ancora dopo tanti anni. È bello vederlo” – afferma con orgoglio Maddalena parlando dei fan che ancora la riconoscono come ‘la velina bionda‘, anche se ormai sono passati molti anni dalla sua permanenza a Striscia la Notizia in quella veste. All’epoca la Corvaglia aveva solo 19 anni, mentre ora ne ha 44 e, insieme a Barbara Petrillo, è tornata alla ribalta televisiva grazie a Pechino Express.

Maddalena Corvaglia e Striscia la Notizia: Ricci e Iacchetti

L’ex velina ha poi parlato anche dello storico produttore del programma satirico che da più di 30 anni tiene compagnia ai telespettatori in prima serata su Canale 5: “Antonio Ricci mi dava del lei, dopo vent’anni è passato al tu. Lo faceva con tutte. Voleva tenere le distanze. Quasi tutte le veline sono state innamorate di Ricci. Un figo, intelligentissimo, un po’ tenebroso. Era un suo modo per rispettare queste ragazze che vivevano in un mondo pieno di false promesse. Con me queste cose si spengono subito“. Lo stesso Ricci, racconta Maddalena, si era espresso sulla relazione tra la velina ed Enzo Iacchetti: “Lui diceva che tra noi due ero io l’uomo“.