Il programma Belve è arrivato all’ultima puntata della stagione. Nella puntata andata in onda martedì 30 aprile la conduttrice ha intervistato personalità del calibro di Mara Maionchi, Piero Chiambretti o ancora Francesca Pascale che in tempi recenti è convolata a nozze con Paola Turci. Eppure, a fare discutere in queste ultime ore sono state le parole che Francesca Fagnani ha pronunciato al termine della puntata e che hanno lasciato dietro di sé una scia di dubbi.

Belve, cosa significata il messaggio finale pronunciato da Francesca Fagnani al termine della puntata

La conduttrice della televisione di Stato, nel salutare il pubblico da casa, non ha rimandato ad una prossima stagione, ma si è limitata a dire: “Tanto prima o poi da qualche parte ci si rivede“. Che significato hanno queste parole? In molti non hanno potuto fare a meno di notare come non possano essere state parole lasciate al caso: un cambio di rete? Un accordo ancora non trovato? Si tratta per adesso solo di domande che non trovano ancora un riscontro.

Belve trasloca sul Nove?

Qualche mese fa TvBlog diffuse l’indiscrezione secondo la quale Belve avrebbe potuto trovare una nuova casa, quella del NOVE, emittente che l’aveva già in precedenza ospitato tra il 2018 e il 2019. Tale voce, che circolò rapidamente sui social venne tuttavia smentita dallo stesso AD Rai, Roberto Sergio nel corso di un intervento fatto alla trasmissione Radiofonica VivaRai2.