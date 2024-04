Tra gli ospiti di Belve di martedì 23 aprile 2024 ci sarà Antonella Clerici. Stando alle anticipazioni, sappiamo che la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si è detta delusa dalla collega Barbara D’Urso.

Belve: Antonella Clerici delusa da Barbara D’Urso

Ospite di Belve, Antonella Clerici si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Stando alle anticipazioni, sappiamo che la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha confessato qual è la collega che ama meno. Si tratta di Barbara D’Urso, che le ha tirato un colpo basso senza mai chiederle scusa.

Perché Antonella Clerici ce l’ha con Barbara D’Urso?

Antonella ha raccontato che quando uscì la notizia che suo marito Eddy la tradiva, nessuna trasmissione trattò l’argomento tranne Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Non solo, Carmelita fece molto di più, annunciando di avere “in esclusiva l’amante di Eddy“. La Clerici c’è rimasta malissimo per la mancanza di empatia, sottolineando che non ha mai ricevuto le sue scuse.

Belve: le rivelazioni di Antonella Clerici

Non solo la confessione su Barbara D’Urso, Antonella ha approfittato dell’intervista a Belve anche per svelare chi è il cantante che non ha voluto partecipare a Sanremo perché c’era lei (“che sa troppo di sugo“) a condurre. Si tratta di un uomo, ma per scoprire la sua identità dobbiamo aspettare la messa in onda del programma di Francesca Fagnani.