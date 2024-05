Dopo giorni di silenzio, Sergio D’Ottavi è tornato attivo sui social. Secondo i fan più attenti, però, le sue parole contengono una frecciatina a Greta Rossetti. La loro relazione è finita?

Sergio D’Ottavi: spunta una frecciatina a Greta Rossetti

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello 2023, Sergio D’Ottavi ha dichiarato più volte di non essere un tipo molto social. Finito il reality ha dimostrato che non mentiva, ma negli ultimi tempi è sceso in un silenzio preoccupante, che ha fatto ipotizzare ai fan la fine della relazione con Greta Rossetti. E’ davvero così? Il ragazzo è tornato attivo e nelle sue parole i seguaci hanno letto una frecciatina alla fidanzata.

Le parole di Sergio D’Ottavi

Sergio D’Ottavi ha scritto:

“Siete stati in tanti, tantissimi a scrivermi: ‘Sergio dove sei? Fatti vivo!’. Sapere che pensate a me, che vorreste che condividessi con voi le mie giornate, mi riempie il cuore di gioia. Sappiate, però che, se in questi giorni sono stato più assente del solito, è perché avendo tralasciato in questi tre mesi tutto ciò che ho costruito in anni, ho dovuto dedicarmi a riprendere tutto in mano, con bellissime novità che scoprirete più avanti. Annoiarvi con storie che non vi trasmettono nulla di emozionante e divertente non è da me. Nei prossimi giorni recupererò! È una promessa”.

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono lasciati?

Sergio non ha nominato Greta, per cui cogliere una frecciatina nelle sue parole è un po’ azzardato. Questo, però, non significa che D’Ottavi e la Rossetti siano ancora una coppia. I due non si mostrano insieme sui social da un po’ e i beninformati sostengono che abbiano qualche problemino.