Russia: Unicredit, 'provvedimento riguarda solo alcuni beni, non tocca Uc Ao Bank nella sua totalità'**

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – "Unicredit è stata informata dei recenti sviluppi del contenzioso pendente presso il tribunale russo fra RusKhimAlyans contro Uc GmbH ed Ao Uc Bank, chiamata in causa dalla parte attrice. Il provvedimento cautelare ha ad oggetto solo alcuni beni sufficienti a soddisfare le pretese della parte attrice in caso di vittoria, e non toccano quindi Uc Ao Bank nella sua totalità". Lo scrive Unicredit in una nota, dopo che il tribunale arbitrale di San Pietroburgo ha posto sotto sequestro conti e beni immobili russi di Unicredit Bank Jsc e Unicredit Bank Ag (Monaco di Baviera) per 463 milioni di euro su un'istanza della RusKhimAlliance.

"La vicenda -aggiunge Unicredit- sarà oggetto di ulteriori analisi e monitorata con attenzione".