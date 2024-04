Greta Rossetti ha convinto Sergio D’Ottavi a cambiare look. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 è riuscita a far tagliare i capelli al fidanzato, ma è stata un’impresa.

Greta Rossetti convince Sergio D’Ottavi a cambiare look

A distanza di qualche settimana dalla fine del Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono ancora una coppia. L’ex gieffina, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato di essere riuscita a convincere il fidanzato a cambiare look. Addio al caschetto: adesso l’imprenditore sfoggia capelli corti. “Ragazze, non ci crederete ma ci sono riuscita a fargli tagliare i capelli. Mamma mia…“, ha annunciato Greta.

Dopo aver mostrato ai fan il cambio look di Sergio, Greta Rossetti ha raccontato:

“Allora, siete tutte troppo curiose di sapere cosa ne pensi Sergio del suo nuovo look. Niente, si è arrabbiato, ha preso un aereo ed è tornato a Roma. Abbiamo litigato tutto il pomeriggio per farsi sto taglio e, poi, è finita così… L’ho convinto ma non si è piaciuto, quindi, ha cenato e se n’è andato, mi ha abbandonato”.