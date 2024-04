Paolo, fratello di Isabella Noventa: "Il Papa perdona, io no"

Il Papa ha mostrato perdono per coloro che hanno assassinato presumibilmente, Isabella Noventa. Il fratello Paolo però non ci sta e ribadisce il dolore per la perdita e l'incapacità di riuscire a perdonare i colpevoli.