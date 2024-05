Crosetto, malore durante il Consiglio: portato in ospedale

Il ministro è stato trasportato in ospedale per malore durante il Consiglio Supremo di Difesa

Il ministro della difesa Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato un senso di malessere durante una riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Crosetto è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale con un’ambulanza privata. La decisione del ricovero è stata presa dopo un consulto medico per effettuare ulteriori accertamenti.

Condizioni di salute incerte

Attualmente non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute del ministro. Tuttavia, fonti politiche hanno riferito che Crosetto avrebbe avvertito dolori al petto, il che ha suscitato preoccupazione tra i presenti, inclusi i ministri e il presidente della Repubblica.

Precedenti problemi di salute

Non è la prima volta che Crosetto affronta problemi di salute simili. Già il 12 febbraio scorso, il ministro era già stato ricoverato nello stesso ospedale per forti dolori al petto. In quell’occasione, gli esami avevano rivelato una sospetta pericardite, un’infiammazione del pericardio, ma senza gravi complicazioni cardiache. Crosetto era stato dimesso due giorni dopo con condizioni di salute dichiarate buone dai medici.

Messaggi di auguri e di sostegno

Numerosi messaggi sono giunti al ministro da parte di colleghi e figure politiche. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha scritto su X: “Caro Guido, riprenditi in fretta! I deputati e amici di Fratelli d’Italia ti mandano un forte abbraccio.” Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso vicinanza e auguri di pronta ripresa. Matteo Salvini ha commentato: “Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!” Anche i capogruppi del M5S, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, e la vicecapogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, hanno inviato messaggi di pronta guarigione. Il sindacato dei professionisti militari Aspmi ha dichiarato: “Forza signor ministro, abbiamo bisogno di lei.”