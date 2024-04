Manuela Cacco è in carcere per omicidio: ecco l'incontro con Papa Francesco.

Manuela Cacco, una tabaccaia di 61 anni, si trova in arresto, in carcere, per l’omicidio di Isabella Noventa e dovrà scontare una pena di 16 anni. Nelle scorse ore ha incontrato Papa Francesco.

Manuela Cacco e Papa Francesco

Manuela Cacco ha consegnato la papalina al Pontefice. Papalina che è stata realizzata dalle detenute che si occupano del laboratorio di sartoria. L’incontro con il Papa è stato veramente molto emozionante per la donna che non ha nascosto la commozione per questo momento così speciale.

Parole di Manuela Cacco al Papa

Come riporta il Corriere del Veneto, la Cacco ha così detto a Papa Francesco:

La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo Santo Padre di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze. Le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino come guida spirituale.

Lacrime all’incontro con il Papa

Manuela Cacco ha pronunciato dunque le parole sopra riportate a Papa Francesco ed ha aiutato il Santo Pontefice ad aprire il dono della papalina. Ha stretto lui la mano e, come detto, non ha nascosto affatto le emozione. Infatti sul volto di Manuela Cacco sono scese delle lacrime di commozione.