Europee: Calenda, 'duello tv Schlein-Meloni non si può fare'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Non si può fare. Le elezioni sono proporzionali, non ci sono neanche le coalizioni. Non c'è la leader del centrosinistra e la leader del centrodestra". Così Carlo Calenda a 'Prima di domani' su Rete 4. ...