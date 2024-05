Pnrr: Ricci (Pd), 'da Meloni slogan elettorali per coprire buco e tagli a Comuni'

Pnrr: Ricci (Pd), 'da Meloni slogan elettorali per coprire buco e tagli ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Mentre in campagna elettorale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua con i soliti slogan, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta cercando disperatamente soldi". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, candidato, per il Partito Democratico, alle prossime europee, nella Circoscrizione Centro, durante il talk show "Dimartedì", in onda su la7.

"Qualche giorno fa, si è ipotizzata la privatizzazione delle Poste, poi la premier Meloni l'ha smentita; poi hanno tirato fuori il redditometro e Meloni l'ha bloccato; infine hanno annunciato i tagli ai Comuni, legandoli ai fondi del Pnrr ricevuti dagli enti locali. Che cosa dimostra questa ricerca spasmodica di soldi? Che in questo momento nel bilancio dello Stato c'è un buco di 20 miliardi, perché hanno previsto una crescita nel 2024 dell'1,2% e invece la crescita reale è dello 0,6%".

"E quindi – prosegue Ricci – buttano polvere sotto il tappeto fino alle elezioni e poi quest'estate faranno una manovra correttiva lacrime e sangue. Dove andranno a prendere queste risorse? Ancora una volta nella spesa sociale, ancora una volta nella sanità, che è in crisi in tutto il Paese, ancora una volta tagliando le risorse ai Comuni. Questa è la verità. Gli slogan purtroppo valgono il tempo di una campagna elettorale", conclude Ricci.