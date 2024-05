Nel giorno in cui il premier spagnolo, Pedro Sanchez, riconosce lo stato palestinese, anche i dem, con Elly Schlein, tornano a parlare della guerra Israele-Hamas e chiedono che l’Italia faccia come Spagna, Norvegia e Irlanda.

Le parole della leader del Pd, Elly Schlein

L’Italia deve fare come Spagna e Norvegia e procedere al riconoscimento dello stato di Palestina. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato il riconoscimento da parte della Spagna dello Stato palestinese per contribuire alla pace tra israeliani e palestinesi mentre, stessa decisione anche per l’Irlanda: la bandiera palestinese sventola accanto alle bandiere dell’Ue e dell’Ucraina fuori dal palazzo del parlamento irlandese a Dublino.

A tal proposito, la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a Catania ha sottolineato:

«Abbiamo visto che la Spagna e la Norvegia hanno proceduto al riconoscimento, sarebbe ora che lo facesse anche l’Italia».

L’obiettivo della Schlein è raggiungere una riconoscenza a livello di Unione europea, affinché possa aiutare per il percorso di pace:

«Un processo di pace in Medio oriente che è più necessario che mai».

La richiesta del cessate il fuoco da parte della leader del Pd

La leader del Pd ribadisce la richiesta del cessate il fuoco immediato per fermare il massacro di civili, per tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti dai terroristi di Hamas, e per portare tutti gli aiuti umanitari necessari: