Governo Meloni: la Premier e l'annuncio social per il traguardo raggiunto

Governo Meloni: la Premier e l'annuncio social per il traguardo raggiunto

Giorgia Meloni è l’attuale presidente del Consiglio dei Ministri una posizione che ricopre dall’ottobre del 2022 e che arrivando al 1° maggio del 2026 la sta avvicinando al quarto anno consecutivo di premierato, dati che la rendono uno dei governi più longevi della Repubblica italiana.

Il superamento ufficiale del Berlusconi-quater

Con oggi, 2 maggio 2026 il governo Meloni ha raggiunto i 1.288 giorni di premierato, un dato che ha permesso alla premier di superare il governo Berlusconi Quater diventando di fatto il secondo governo più longevo della storia italiana.

Un traguardo che testimonia come l’operato della Premier e della sua squadra di governo sia stato inscalfibile, un dato che lo porta verso il reale obiettivo ovvero il rispettare i 5 anni di presidenza, un traguardo mai raggiunto da alcun governo in Italia, da quando si è formata la Repubblica.

Il messaggio della premier sui social

Giorgia Meloni

ha voluto celebrare questo traguardo con un messaggio sul social Instagram che riportiamo di seguito da TgCom24 :

Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale.

Parole quelle del presdente del Consiglio che testimoniano la ferma volontà di completare il quinquennio preparandosi alle elezioni che avverranno, qualora dovesse riuscirvi, a fine 2027.