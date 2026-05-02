Savona: Carabinieri arrestano camionista con 170 kg di hashish

Milano, 2 mag. (askanews) – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano Duomo, in collaborazione con quelli di Savona, hanno arrestato ieri un autotrasportatore croato di 57 anni in flagranza di spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata durante un servizio di prevenzione sul Lungomare Giacomo Matteotti, dove l’autoarticolato con targa croata – arrivato via terra al Porto di Savona dopo aver imbarcato il rimorchio in Spagna – è stato fermato e perquisito.Svuotato il rimorchio dai pallet, i militari hanno rilevato anomalie nel pianale: rimuovendo i pannelli, hanno rinvenuto circa 170 kg di hashish in panetti termosigillati, occultati nel doppio fondo.

L’uomo è stato portato al carcere di Genova Marassi in attesa di convalida, mentre veicolo e droga sono stati sequestrati. Il procedimento resta in fase preliminare, senza responsabilità definitive per l’indagato.