Addio ad Alex Zanardi, leggenda dello sport italiano

Milano, 2 mag. (askanews) – Alex Zanardi, simbolo di resilienza, è scomparso improvvisamente giovedì primo maggio all’età di 59 anni, come annunciato dalla famiglia che chiede privacy in questo momento di lutto. Nato a Bologna il 23 ottobre 1966, l’ex pilota di Formula 1 perse entrambe le gambe in un grave incidente CART nel 2001 in Germania, ma reinventò la sua vita come paraciclista.Zanardi vinse 4 ori e 2 argenti alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 in handbike, oltre a 12 titoli mondiali, diventando portabandiera azzurro e fondatore di Obiettivo Tricolore per atleti disabili.

Un secondo incidente grave nel giugno 2020 vicino a Pienza, Siena, lo vide scontrarsi con un camion durante una staffetta, riportando un trauma cranico che lo tenne in cura prolungata fino alla fine.Simbolo di forza per l’Italia, Zanardi lascia una moglie Daniela e un figlio, ispirando generazioni con il suo “Obiettivo 3” per lo sport paralimpico.