Riforme: Renzi, 'premierato è una schifezza, Meloni punti su semipresidenzialismo'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Meloni è imbarazzante. Un giorno dice 'o la va o la spacca', il giorno dopo 'chi se ne frega'. Bisogna che Giorgia si metta d'accordo con Meloni. La verità che se lei fa il referendum lo perde. E se lo perde, il giorno dopo va a casa". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando a La Stampa della riforma sul premierato voluta da Giorgia Meloni. Per l'ex presidente del Consiglio "la proposta di Casellati non sta in piedi. È una schifezza. Lo ha detto anche Marcello Pera, un senatore di Fratelli d'Italia. Se Meloni vuole davvero fare le riforme, a un certo punto scarta e si butta sul semipresidenzialismo su cui storicamente la sinistra è sempre stata favorevole. Io fossi in lei farei questo", aggiunge Renzi.