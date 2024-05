X Factor 2024, nuova conduttrice in arrivo: ecco chi sostituisce la Michielin

La nuova edizione di X Factor tornerà in onda con una veste del tutto rinnovata, a partire dalla conduttrice. I vertici di Sky hanno scelto la nuova presentatrice, colei che prenderà il posto di Francesca Michielin.

X Factor 2024: confermata la nuova conduttrice

X Factor sta scaldando i motori. Il talent di punta di Sky tornerà in televisione con un look completamente rinnovato. Dalla giuria alla conduttrice: la squadra del format, stando ad alcune indiscrezioni, sarà rivista in toto. Nelle ultime ore, è spuntato fuori il nome della nuova presentatrice: si tratta di una cantante molto amata.

X Factor 2024: ecco chi è la nuova conduttrice

A lanciare l’indiscrezione sulla nuova conduttrice di X Factor 2024 è stato il settimanale Chi. Nella rubrica Chicche di Gossip si legge:

“Giorgia si prende la guida di X-Factor. La cantante Giorgia sarà la nuova conduttrice del famoso show. Una scelta che non è stata proprio immediata. Adesso vi sveliamo un retroscena. All’inizio la famosa cantante era stata chiamata come giudice, ruolo che però rifiutato. Quindi poco dopo hanno fatto la contromossa e l’offerta della conduzione al posto di Francesca Michielin. Giorgia avrebbe convinto di poter essere al timone del talent grazie alla sua performance fra conduzione ed esibizione nell’ultimo Sanremo. Così, buona la seconda… Proposta!”

X Factor 2024: anche la giuria sarà rinnovata

A sostituire Francesca Michielin a X Factor 2024, quindi, sarà Giorgia. La cantante, che nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo è stata una eccellente spalla per Amadeus, sarà di certo all’altezza del ruolo che le hanno assegnato. La giuria, invece, sarà composta da: Manuel Agnelli, Jake la Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi.