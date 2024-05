X Factor, rivoluzione nel talent: nuova giuria e conduttrice sostituita

Rivoluzione in corso a X Factor. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i vertici del talent stanno puntando ad una nuova giuria e alla sostituzione della conduttrice Francesca Michielin.

X Factor: nuova giuria e conduttrice sostituita

Stando a quanto annunciato da Il Fatto Quotidiano, X Factor si prepara ad una vera e propria rivoluzione. I vertici del talent, che dovrebbe continuare ad andare in onda su Sky anche se si vocifera di un passaggio sul Nove con Amadeus come direttore artistico e conduttore, avrà una nuova giuria. Non solo, sembra che anche la presentatrice Francesca Michielin sarà sostituita.

X Factor, è deciso: rinnovo totale del cast

Il giornalista Giuseppe Candela ha fatto sapere che Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico saranno sostituiti in blocco. La giuria di X Factor sarà rinnovata in toto, così come la conduzione che non sarà tolta a Francesca Michielin. Sembra che Sky e Fremantle, società di produzione che confeziona il talent, abbiano già chiuso le trattative il nuovo cast.

X Factor: ecco chi fa parte della nuova giuria

Secondo l’indiscrezione lanciata da FQ Magazine, la nuova giuria di X Factor sarà composta da Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno, visto che ha già vestito i panni di giudice. Per quanto riguarda la nuova conduttrice, invece, dovrebbe essere stata scelta Giorgia.