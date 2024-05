Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Matilde Brandi ha ricevuto una bellissima proposta di nozze dal compagno Francesco Tafanelli. La showgirl non si aspettava una sorpresa del genere e, anche se la loro storia è recente, ha risposto con un bel “sì”.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi: proposta di nozze in diretta

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto andare in scena una bellissima proposta di nozze. A riceverla è stata Matilde Brandi che, emozionata come non mai, ha risposto con un sonoro “sì“. Il compagno Francesco Tafanelli è arrivato in Honduras con un’idea ben chiara: chiedere la mano della sua donna.

Le parole di Francesco Tafanelli

Prima della proposta di nozze, Francesco ha dichiarato:

“Penso che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlarle a voce, è diventata una privazione molto forte. Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto. Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno. (…) Vederti splendere così è un bel messaggio. Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni”.

Isola dei Famosi: la proposta di nozze a Matilde emoziona i fan

Dopo averla riempita di belle parole, Francesco ha fatto la sua proposta di nozze a Matilde. Poche parole, semplici, ma chiare:

“Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante… quello bianco come il riso”.

La Brandi, emozionata come non mai, ha risposto con un bel “sì“. Tafanelli è un imprenditore 53enne di Napoli, sales manager per Pronovia e White Sposa Magazine. E’ entrato nella vita di Matilde dopo la relazione turbolenta con Marco Costantini, padre delle figlie Sofia e Aurora.