La città di Messina è sconvolta: Michele Lanfranchi, un ragazzo di 19 anni, è stato trovato morto la scorsa notte nel rione Giostra, su un marciapiede di via Michelangelo Rizzo. Il giovane presentava una evidente ferita da arma da fuoco al collo.

Messina, 19enne trovato senza vita in strada

Le circostanze del ritrovamento sono ancora confuse e i dettagli non sono stati resi noti, la ricostruzione dell’accaduto è frammentaria e tutte le piste sono aperte. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno indagando a tutto campo, considerando sia l’ipotesi di omicidio che quella di un gesto volontario. L’arma del delitto è stata trovata accanto al corpo e, secondo la polizia, potrebbe trattarsi di suicidio o di un colpo partito per errore. Sarà l’autopsia, insieme alle perizie dattiloscopica e balistica sull’arma, a fornire risposte decisive.

Tragico ritrovamento a Messina: 19enne morto in strada

Nel frattempo, gli inquirenti stanno interrogando i parenti e gli amici di Michele per ricostruire le sue ultime ore di vita. Sul suo profilo Facebook, molti amici esprimono incredulità e dolore. Tindara scrive: “Non voglio crederci – poco prima eri con me, mi sembra un incubo…”. Lelia aggiunge: “Non ci sono parole per esprimere il vuoto che hai lasciato, non ci posso pensare. Mi ricordo quando ci siamo viste l’ultima volta, chiamandomi zia Lella. Ti voglio ricordare con quel sorrisone che avevi… eri un ragazzo socievole, sempre scherzoso. Riposa in pace, angelo bello. Condoglianze a tutta la famiglia”.