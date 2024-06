Il ragazzo alla guida della moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro: è morto in ospedale

Ancora sangue sulle strade italiane: nella notte è avvenuto un tragico incidente nel Bresciano. A Bienno un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della sua moto ed ha impattato un muro perdendo la vita.

Incidente mortale per il giovane in moto

Il 17enne era alla guida della moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo: è andato a sbattere contro un muro che costeggia via Indipendenza. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso e la Polstrada di Iseo. Tuttavia, a nulla sono serviti i tentativi di salvare il giovane, è morto ore dopo nell’ospedale civile di Brescia.

Al momento poche sono le notizie in merito alla dinamica dell’incidente, i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polstrada; in un secondo momento, il giovane rimasto in vita, potrà fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Il ricovero dell’amico in sella con il ragazzo che ha perso la vita

L’amico, che si trovava a bordo della motocicletta con lui, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ricoverato in codice giallo, è rimasto illeso.

Con l’incidente avvenuto nella notte sale a quattro il numero delle vittime in una settimana sulle strade bresciane. Sabato scorso, era morta la 18enne Matilda Agnesi, uscita fuori strada con la moto che aveva ricevuto come regalo di compleanno.