Nel corso della serata di ieri, si è verificato un terribile incidente stradale che ha drammaticamente posto fine alla vita di un infermiere di 59 anni. Michelino Davide Moccia ha perso la vita nella carambola del suo veicolo prima contro un guardrail e poi contro un’altra vettura. Ferito anche il figlioletto di 8 anni, ricoverato in gravissime condizioni.

Incidente a Sasso Marconi: morto 59enne

La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire, ma da quello che si apprende, sembra che Moccia abbia perso il controllo del suo veicolo, prima di finire a sbattere contro il guardrail. L’auto non si è fermata sul posto e ha proseguito la sua corsa, entrando in contromano nella corsia di marcia opposta e finendo per sbattere frontalmente con un altro mezzo a quattro ruote. Sul secondo veicolo erano presenti in quel momento, un 66enne italiano e una donna brasiliana.

Incidente a Sasso Marconi: le indagini

Il sinistro è da subito apparso molto violento e pericoloso. I medici del 118 hanno trasferito Michelino Davide al pronto soccorso lì vicino, ma il 59enne non ce l’ha fatta, morendo dopo pochi minuti. Nello stesso edificio è stato ricoverato in codice rosso anche il figlio di 8 anni. Meno gravi, invece, le ferite riportate dalle due persone che erano sull’altra auto coinvolta. I carabinieri hanno avviato le indagini.