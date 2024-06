Era la giornata di giovedì scorso, quando Valerio Spanu ha perso improvvisamente la vita dopo che il suo furgone era finito sotto ad un tir sulla Perugia-Ancona. L’incidente, avvenuto circa alle ore 11:30 della mattina, nei pressi dell’uscita di Fabriano Est. Per l’attivista del Movimento 5Stelle, che in passato era stato candidato sindaco e consigliere comunale, non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Fabriano: morto Valerio Spanu

“Addio al papà migliore del mondo. Ciao papà” – il figlio Nelson saluta così, addolorato, il suo papà, morto nella mattinata di giovedì lungo strada statale 76 “della Val D’Esino” a Fabriano. “Mi costa tanto scrivere queste cose. Sei sempre stato il mio supereroe. Colui che si è sempre battuto per me e che mi ha cresciuto amandomi in ogni modo possibile. Se dovessero chiedermi chi è il mio idolo io risponderei che tu lo sei stato durante tutta la mia vita. Addio papà, spero tu riesca a vederci da lassù e ti promettiamo che faremo di tutto per vivere la vita che ci hai donato” – ha scritto ancora Nelson nel commovente messaggio.

Incidente a Fabriano: i funerali di Valerio Spanu

Valerio era nato ad Iglesias ma aveva vissuto gran parte della sua vita in Valnestore, fino al trasferimento recente con la famiglia a Magione. I funerali del 49enne si svolgeranno lunedì alle 15 al santuario di Monte Melino, proprio in questa città.