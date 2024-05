Attorno alle 11 di questa mattina, giovedì 30 maggio, si è verificato un terribile incidente in superstrada all’altezza di Fabriano est, direzione Ancora: c’è una vittima. Le forze dell’ordine sono sul posto per capire la dinamica dell’incidente.

Incidente a Fabriano: tir contro un furgone

La tragedia si è consumata questa mattina verso le 11 lungo la strada statale 76 “della Val D’Esino” nel comune di Fabriano, al chilometro 17.500, un tratto interessato dai lavori per i quali è previsto anche un restringimento di corsia. Nell’incidente, un furgone si è scontrato con un mezzo pesante, restando incastrato contro il rimorchio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dello schianto. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale per gestire il traffico.

Morto il conducente del furgone

Purtroppo per uno dei coinvolti, il conducente del furgone, non c’è stato nulla da fare. Un forte impatto che non ha lasciato scampo all’uomo alla guida del furgone, un 42enne umbro: l’eliambulanza, giunta sul posto per soccorrere l’uomo, è dovuta tornare indietro vuota, in quanto per il 42enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

