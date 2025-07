Ricercato per il duplice omicidio di mamma e fratello: 31enne arrestato a Milano

Mercoledì scorso, 2 luglio 2025, è stato arrestato, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, un cittadino francese di 31 anni, accusato di duplice omicidio: l’uomo è infatti accusato di aver ucciso la madre e il fratello lo scorso 22 giugno.

Mercoledì scorso gli agenti della Polizia ferroviaria hanno arrestato nei pressi della Stazione Centrale di Milano un uomo francese di 31 anni, ricercato a livello internazionale. L’uomo infatti è accusato di duplice omicidio, avrebbe ucciso la madre e il fratello lo scorso 22 giugno ad Argenteuil, in Francia. L’uomo si trovava in Italia, precisamente a Milano, sotto falso nome. Ma ecco come gli agenti sono riusciti ad arrestarlo

Mercoledì scorso, durante il servizio di vigilanza, alcuni agenti hanno notato fuori dalla Stazione Centrale di Milano un uomo riverso a terra in piazza Duca D’Aosta. Quando si sono avvicinati, i poliziotti hanno notato la somiglianza con un uomo ricercato a livello internazionale per duplice omicidio in Francia. L’uomo ha dato loro una tessera rilasciata da un istituto di assistenza ai bisognosi con generalità però false. I poliziotti, insospettiti, hanno sottoposto l’uomo al controllo in Afis, da cui è emerso il collegamento con le impronte del ricercato. La Polizia Scientifica ha poi confermato l’identità. L’uomo di trova ora in carcere a San Vittore e messo a disposizione della Corte d’Appello.