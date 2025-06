Milano si sveglia così, lunedì 30 giugno, con un rumore assordante improvviso… Un boato dicono alcuni. City Life, il cuore pulsante della nuova Milano, è stato scosso da un evento insolito: l’insegna di Generali, quella grande struttura rossa in cima al grattacielo disegnato da Zaha Hadid, ha ceduto. L’insegna crolla all’improvviso.

Non è un incidente che passa inosservato. Questo è certo. Ecco cosa è successo.

Generali a Milano l’insegna crolla: il “cappello rosso” che non ha retto

Da luglio 2018 quella gigantesca insegna rossa era diventata quasi un simbolo. L’hanno chiamata il “cappello rosso” per la sua forma, ma anche per come domina la skyline di Milano. Quella struttura di 170 tonnellate, issata a 177 metri da terra con l’aiuto di 15 voli di elicottero della Heliswiss, sembrava inamovibile. Una vera impresa ingegneristica. Ma cosa è successo allora?

Questa mattina l’insegna ha ceduto, improvvisamente. I passanti hanno raccontato di un boato fortissimo, uno di quei suoni che ti fa sobbalzare il cuore e ti blocca sul posto. “Abbiamo sentito un rumore secco, come un’esplosione”, dice qualcuno. “Poi abbiamo visto pezzi che cadevano”, aggiunge un altro. È successo tutto in pochi secondi, eppure la paura è durata più a lungo. L’insegna Generali nel quartiere City Life di Milano crolla all’improvviso, il cedimento non è sicuramente passato inosservato.

Cosa succede ora a City Life dopo il crollo dell’insegna generali a Milano?

La zona è subito stata transennata. Non si scherza con la sicurezza, soprattutto quando un edificio così frequentato è coinvolto: più di 2.000 persone lavorano in quel grattacielo ogni giorno.. Il crollo ha fatto sì che l’insegna si incastrasse nella struttura sottostante, creando una situazione complicata. Sul posto sono arrivati i tecnici della manutenzione e i vigili, che stanno controllando l’area per evitare altri rischi.

Per fortuna, non risultano persone ferite, almeno fino a ora. Ma la domanda è questa: come è possibile che una struttura così importante cedesse senza dare alcun segno, alcuna avvisaglia di cedimento? Qualcosa, forse, non ha retto alla prova delle intemperie? O probabilmente ci sono altre cause da scoprire. La sicurezza, in una città come Milano, deve essere una priorità. E oggi, più che mai, lo sarà.