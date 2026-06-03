Andreyeva Bay e la pulizia del combustibile nucleare: tra progressi rallentati e rischi per il vicino nord

Un ex deposito navale nella Penisola di Kola ospita migliaia di elementi combustibile radioattivo. La rimozione, iniziata con cooperazione internazionale, è rallentata dalla guerra e dalla fine dei fondi esteri, sollevando preoccupazioni sul futuro ambiente del Mar di Barents.

Nel profondo del nord russo, in un fiordo che rimane libero dal ghiaccio tutto l’anno, si trova Andreyeva Bay, un ex impianto navale dove è stato accumulato un ingente quantitativo di combustibile nucleare esausto. Per decenni la struttura è stata fonte di allarme per le autorità straniere e per gli ambientalisti, che per primi hanno segnalato la pericolosità delle scorte e delle infrastrutture fatiscenti.

Quella che era una zona operativa per i sottomarini sovietici si è trasformata in un sito di gestione dei rifiuti radioattivi con problemi tecnici, logistici e di sicurezza. Negli anni scorsi è partita una campagna di rimozione con aiuti internazionali, ma il percorso verso una completa bonifica è ora incerto.

Origini del rischio e primi interventi

La presenza di migliaia di elementi di combustibile, alcuni contenenti uranio altamente arricchito e plutonio, ha reso Andreyeva Bay una priorità per le organizzazioni ambientali e per i paesi limitrofi. L’esposizione alle intemperie, la vetustà delle strutture e la mancanza di adeguata sicurezza avevano trasformato il sito in una sorta di discarica radioattiva lungo la costa del Mar di Barents.

Incidenti e segnalazioni

Segnalazioni iniziali da parte di attivisti e informatori locali hanno denunciato perdite e condizioni di stoccaggio pericolose. In alcune occasioni furono registrati scarichi di acqua contaminata e il furto di materiale ad alta concentrazione fissile ha dimostrato il rischio reale di dispersione o di uso improprio del materiale. Queste denunce hanno spinto la comunità internazionale a sostenere interventi tecnici e finanziari.

La cooperazione internazionale e i progressi realizzati

Nei decenni successivi al crollo dell’Unione Sovietica, insieme a pressioni pubbliche, molte nazioni e organizzazioni hanno contribuito a progetti di messa in sicurezza. Miglioramenti tangibili includono la costruzione di strutture protettive, la realizzazione di sistemi di monitoraggio e il trasporto iniziale di alcuni contenitori di combustibile verso impianti di trattamento più sicuri.

Risultati tecnici iniziali

Grazie a mezzi internazionali sono stati realizzati trasferimenti di carichi radioattivi su navi e treni verso impianti di riciclaggio lontani dal sito. Questi spostamenti hanno dimostrato che la rimozione operativa è possibile quando sono disponibili risorse, competenze e coordinamento. Tuttavia, la fase tecnica più impegnativa, quella che riguarda le unità più degradate, rimane aperta.

Fattori che hanno rallentato la bonifica

La sospensione dei finanziamenti stranieri dopo l’aggravarsi delle tensioni geopolitiche ha inciso in modo drastico sul piano di intervento. Senza l’apporto economico e tecnico esterno, la gestione è tornata quasi esclusivamente alla responsabilità delle autorità russe e all’agenzia statale Rosatom, che oggi deve distribuire risorse tra molteplici progetti nazionali ed esteri.

Inoltre, la decisione iniziale di rimuovere prima gli elementi più integri ha lasciato sul posto i cassoni e i materiali più corrotti. Questi residui sono fisicamente più fragili e richiedono procedure specialistiche per evitare rotture e rilasci radioattivi, rendendo la fase successiva la più complessa e costosa.

Questioni amministrative e priorità

Con il mutare delle priorità statali e un contesto economico segnato da tagli alla spesa civile, progetti ambientali come la bonifica di Andreyeva Bay sono divenuti meno urgenti per il budget centrale. Anche la diversificazione delle attività di Rosatom in settori non strettamente legati allo smaltimento dei rifiuti ha ridisegnato la distribuzione delle risorse tecniche e finanziarie.

Implicazioni regionali e il ruolo della Norvegia

Paesi vicini, in particolare la Norvegia, mantengono un forte interesse per la completa rimozione del rischio, dato il vicino confine e la dipendenza da pesca e attività marittime nel Mar di Barents. La cooperazione, laddove ancora possibile, si concentra su monitoraggi ambientali e scambi di dati per prevenire incidenti transfrontalieri.

Le autorità norvegesi hanno incrementato i sistemi di sorveglianza e di emergenza, consapevoli che la completa messa in sicurezza del sito richiede la rimozione del combustibile e la bonifica o la demolizione delle strutture contaminate. Nel frattempo, la presenza di isotopi residui dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione.

Qual è il futuro della bonifica?

La capacità tecnica di portare a termine la rimozione non è in dubbio, secondo esperti: le competenze esistono. Il vero interrogativo riguarda la volontà politica e la disponibilità di finanziamenti stabili per affrontare la fase più ostica della rimozione, quando si devono maneggiare elementi vecchi e fragili.

Finché il sito non sarà completamente dismesso o isolato in modo definitivo, Andreyeva Bay resterà un simbolo di rischio ereditato dalla Guerra Fredda e della complessità di gestire scorie nucleari in ambienti estremi. La sfida rimane tecnica, politica e internazionale: trovare le risorse, le procedure e la cooperazione necessarie per evitare un futuro incidente nell’Artico.