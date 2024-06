Patrizia Caselli ha rivelato, in un'intervista per il Corriere della Sera, le gravi condizioni di salute: tumore diagnosticato lo scorso febbraio

Patrizia Caselli, nota al mondo dello spettacolo per la sua relazione con Bettino Craxi, ha raccontato al Corriere della Sera, la diagnosi del tumore avuta solo qualche mese fa.

La diagnosi di tumore per Patrizia Caselli

La donna, classe 1961, ha mosso i primi passi nel mondo televisivo, tra spot pubblicitari e cinema: lasciò la carriera in Rai per seguire Bettino Craxi, in esilio in Tunisia. In questi giorni è tornata a parlare della sua vita facendo una rivelazione shock sulla sua salute: dopo un’operazione in cui le è stata asportata una parte di polmone, ha iniziato il primo ciclo di chemioterapia:

«Al Policlinico di Milano, mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata».

La paura di Patrizia Caselli è molta:

«Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio».

La relazione con Bettino Craxi

Nella vita privata di Patrizia Caselli risultano tre relazioni importanti. Tra il 1979 e il 1987 è stata legata a Walter Chiari e un matrimonio con Alberto Bossi, medico, con cui ha adottato il figlio François.

Ma, molto importante fu la lunga storia d’amore con Bettino Craxi, dal 1991 all’anno della sua morte, il 2000.

Al settimanale Oggi aveva raccontato la sua versione sul rapporto:

«Amante è una parola che non mi inquadra– Compagna. Compagna in un pezzo difficilissimo e crepuscolare della sua vita, che però proprio per questo è stato pieno di momenti autentici».

Caselli seguì Craxi ad Hammamet nei suoi ultimi giorni di vita, abbandonando anche la sua carriera televisiva in Italia.