La gieffina Anita Olivieri ha festeggiato il suo 27esimo compleanno a Ibiza, il 25 maggio. Rientrata in Italia però ha voluto festeggiare ancora e per farlo ha scelto un locale al centro di Roma e con lei c’erano tanti ex compagni di avventura.

Il compleanno di Anita Olivieri

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno rotto da poco ma comunque lui era presente nella festa organizzata a Ibiza per il 27esimo compleanno della ragazza.

Rientrata in Italia, c’è stata un’altra festa, stavolta a Klu Pizza Club di Roma, dove ha spento le candeline insieme a tanti amici, fra cui alcuni gieffini: Angelica, Fiordaliso, Marco Maddaloni, Massimiliano, Greta, Paolo e Letizia.

Su Instagram, Anita ha mostrato foto e video della serata all’interno del locale esclusivo.

La frecciatina di Anita Olivieri ad Alessio Falsone

Sembrava una storia d’amore sincera e destinata a durare, quella fra Anita e Alessio, poi però il ritorno alla vita reale ha portato in superficie le differenze caratteriali e di abitudini, così come svelato dalla ragazza.

In un particolare frangente delle storie Instagram però, i followers hanno notato un particolare, che potrebbe essere una frecciatina all’ex Alessio Falsone.

Anita si trova in un albergo romano e sullo sfondo si legge: “L’amore è per chi ha coraggio, tutto il resto è da coppia”.

C’è da dire che la struttura è fatta su misura proprio per le coppie, quindi il messaggio forse era solo una citazione decorativa dell’ambiente, anche perché sembrerebbe che i due si siano lasciati in buoni rapporti.